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الموازنة بين بري وميقاتي￼
محلي
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الثلاثاء 06 أيلول 2022
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة المكلف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتم البحث في اللقاء الذي استمر قرابة النصف ساعة، تم في خلاله عرض للاوضاع العامة، سيما موضوع الموازنة العامة اضافة الى شؤون تشريعية .

بعد القاء اكتفى ميقاتي بالقول: “التقيت الرئيس نبيه بري وتناول البحث موضوع الموازنة العامة وامكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل”.

كما استقبل الرئيس بري رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي.

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