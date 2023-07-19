الموت يغيب والدة وزير الإعلام

غيب الموت هند سليم معوض، زوجة العميد المتقاعد تيودور المكاري (قائد الدرك سابقا)، ووالدة وزير الإعلام المهندس زياد المكاري.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها، الخامسة بعد ظهر غد الخميس في كنيسة مار جرجس – إهدن.
تقبل التعازي غدا، من العاشرة قبل الظهر حتى السابعة مساء في قاعة كنيسة مار جرجس ÷إهدن. وبعد غد الجمعة من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء في كاتدرائية مار جرجس المارونية، وسط بيروت.
تقبل التعازي أيضا يومي السبت والأحد 22 و23 الحالي، في منزل العائلة في إهدن.
أسرة وزارة الإعلام تتقدم من الوزير المكاري والعائلة بأحر التعازي، سائلة الله أن يسكن الفقيدة فسيح جنانه.
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