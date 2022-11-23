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المودعون يرفعون الصوت: لا قيمة للكابيتال كونترول في هذا الظرف
حوار اليوم
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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022
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حوار اليوم مع عصام خوري – جمعية أموالنا لنا

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