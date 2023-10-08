الموسوي: ما يحصل في فلسطين “بروفا” واسرائيل إلى زوال

لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي الى أن “ما يحصل في فلسطين هو “بروفا” لما ستقوم به فصائل المقاومة في المستقبل، وسنرى أن “اسرائيل” هذه الى زوال، وأنها أوهن من بيت العنكبوت، وما حصل من بطولات وانتصارات أسطورية يثبت كلام الامام السيد موسى الصدر والامام الخميني أن “اسرائيل” ستزول على أيدي المقاومين الشرفاء”.
وفي لقاء سياسي عقدته العلاقات العامة لـ”حزب الله” في بلدة رياق، أكد الموسوي أن “ما حصل في غزة الأبية هو بمثابة زلزال عسكري وأمني وسياسي وفشل استخباراتي كبير وهو ما لم يشهده الكيان الغاصب الموقت منذ تأسيسه”.
وأضاف: “العدو اليوم في حالة ذهول حقيقية وصدمة كبيرة، فهذا الانتصار لا يعتبر انتصارًا على العدو الصهيوني فقط وإنما هو انتصار على المنظومة الغربية المستكبرة التي تدعمه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية”.
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