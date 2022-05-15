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النائب باسيل يزور في هذه الاثناء المرشح وليد حرب في تنورين
محلي
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الأحد 15 أيار 2022
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النائب باسيل يزور في هذه الاثناء المرشح وليد حرب في تنورين

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