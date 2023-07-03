النائب بيضون أطلق مبادرة لنقل طلاب الشهادة الرسمية في بنت جبيل الى مراكز الامتحانات مجانا

تبنين – أطلق النائب الدكتور أشرف بيضون مبادرة “وتكافلوا تربويا الجزء الرابع”، بالتعاون مع المكتب التربوي المركزي لحركة “أمل” وجمعية “كن مبدعا” للتنمية المستدامة و”منتدى المديرين للمدارس الرسمية”.
وتغطي المبادرة، وهي على مستوى الثانويات الرسمية السبع التابعة لقضاء بنت جبيل، نقل طلاب الشهادة الرسمية مجانا من ثانوياتهم إلى مراكز الإمتحانات الخمسة الموزعة على قضاء بنت جبيل، على مدى ثلاثة أيام عبر باصات مؤمنة لهذه الغاية.
وتشمل المبادرة ورشة عمل تربوية توجيهية في ثانوية بنت جبيل الرسمية في اليوم الأخير، لتحديد المسارات والإختصاصات في الجامعات نحو سوق العمل. ويتخللها حفل كوكتيل على شرف الطلاب.
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