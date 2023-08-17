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النائب جبران باسيل: أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل!
محلي
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الخميس 17 آب 2023
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كتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة “إكس”: من محاسن الصدف ان يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم ٩ في ١٧ آب، نفس التاريخ الذي اقرّ فيه سنة ٢٠١٠ قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية.

13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين، والمشوار لا زال طويل، وانشالله الآتي أفضل.

وعدنا للبنانيين ان نواصل العمل بلا كلل، بشفافية ومهنية، لنحمي هالثروة بالقانون ونستثمرها لشبيبتنا بالعلم ونحفظ عائداتها بالصندوق السيادي للأجيال القادمة.

أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل…

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