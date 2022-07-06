النائب سامر التوم يرد على الافتراءات بحقه حول جريمة القاع

كتب النائب سامر التوم على صفحته على فايسبوك: كنت اتمنى ان العمل البربري واللا انساني الذي حدث في القاع يجعل الناس تتضامن مع اطفال القاع واهلهم وتحترم مشاعرهم المجروحة وان لا يكون هناك استغلال سياسي لهذا الموضوع الحساس.
الواضح ان البعض منزعج من وجود نائب للتيار في بعلبك – الهرمل ما يدفعه الى اختلاق الاكاذيب من اجل محاولة النيل من سمعته ومن دوره. لا يمكن ان اتدخل باي شكل من الاشكال في جريمة من أبشع الجرائم بحق الطفولة والإنسانية. كما واني لم اكن موجودًا في الاجتماع الذي عقد في القاع لهذه الغاية.
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