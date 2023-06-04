النائب سليمان بارك لمتطوعي وعناصر الدفاع المدني إنصافهم بصدور نتائجهم بعد خضوعهم لمباراة تثبيتهم في الملاك

غرد النائب محمد سليمان عبر حسابه في “تويتر”:
“مبارك لمتطوعي وعناصر الدفاع المدني إنصافهم بصدور نتائجهم بعد خضوعهم لمباراة تثبيتهم في الملاك خدمةً لهذا الوطن وحفاظاً على تضحياتهم وجهودهم المشكورين عليها. كنتم حدنا والوطن كله حدكم ومعكم مبارك لكم “.
غرد النائب محمد سليمان عبر حسابه في “تويتر”:
“مبارك لمتطوعي وعناصر الدفاع المدني إنصافهم بصدور نتائجهم بعد خضوعهم لمباراة تثبيتهم في الملاك خدمةً لهذا الوطن وحفاظاً على تضحياتهم وجهودهم المشكورين عليها. كنتم حدنا والوطن كله حدكم ومعكم مبارك لكم “.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا