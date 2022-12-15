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الناطق باسم “اليونيفيل”: فتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط
محلي
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الخميس 15 كانون الأول 2022
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أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريباً من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وتقدّم تيننتي بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه، متمنياً
الشفاء التام والعاجل للمصابين.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أن أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث.

وتابع: “حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط”.

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