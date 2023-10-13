الناطق باسم حماس في لبنان: المعركة مفتوحة وإسرائيل تدرك تماما ما ينتظرها

اعتبر الناطق باسم “حماس” في لبنان جهاد طه أنّ رسالة التضامن التي أرسلها “حزب الله” بالنار من جنوب لبنان تدعم صمود الشعب الفلسطيني، داعيًا جميع الدول العربية والإسلامية والشعوب للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأشار طه في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى أن المقاومة في فلسطين تمتلك اوراق قوة كبيرة جداً، مضيفًا: “بالتالي من واجب العالم العربي والإسلامي والشعوب أن تساند شعبنا الفلسطيني وأن تقف مع القضية لأنّ العدو يستهدف كل الشعوب وليس فقط الفلسطينيين”.
ورأى طه أن الحكومة الاسرائيلية تعيش حالة تخبّط، لافتًا إلى هناك قرارًا بتوجيه ضربة إلى غزة.
وقال طه: “نحن نحترم سيادة لبنان والقوانين المرعية الإجراء ولكن هناك جرائم وارتكابات ترتكبها إسرائيل بما يخالف كل المواثيق والقوانين الدولية”.
وأكّد أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية عربية واسلامية موحدة للجم الجرائم الصهيونية.
وشدّد طه على أن هذه المعركة مفتوحة وإسرائيل تدرك تماما ما ينتظرها.
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