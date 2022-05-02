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النشرة الجوية – الاثنين 2 أيار 2022 مع نرمين قربان بشارة
الأحوال الجوية
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الإثنين 02 أيار 2022
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النشرة الجوية – الاثنين 2 أيار 2022 مع نرمين قربان بشارة

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