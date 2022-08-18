النفط ارتفع بدعم بيانات المخزونات الأميركية وتوقعات بانخفاض المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث أدت بيانات قوية بشأن استهلاك الوقود في الولايات المتحدة والتراجع المتوقع في الإمدادات الروسية في أواخر العام إلى تعويض أثر المخاوف من احتمال حدوث ركود وشيك يمكن أن يضعف الطلب، على ما افادت وكالة “رويترز”.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 95.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش. كما زادت عقود الخام الأميركي الآجلة 1.15 دولار، أو 1.3 بالمئة إلى 89.26 دولار للبرميل.
كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، على الرغم من انخفاض برنت خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى له منذ شباط.
وتراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تأثر المستثمرين بالبيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف من الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة في تموز، وهو أعلى مستوى منذ شباط 1982، ما زاد الضغط على الأسر.
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