النقابي والصحافي ياسر نعمة في ذمة الله

غيب الموت النقابي والصحافي ياسر محمود نعمه. الراحل من مواليد 1934 وقد عمل صحافيا ومراسلا وكاتبا في صحف ومجلات عديدة منذ الخمسينيات مثل التلغراف والحياة ثم شارك مع طلال سلمان في تأسيس جريدة السفير عام 1973.
تأثر بالفكر القومي العربي فكان قياديا مؤسسا لحركة القوميين العرب عام 1956 وقد اعتقل وسجن خلال مشاركته في احداث 1958.
شارك عام 1971 في تأسيس منظمة العمل الشيوعي الى جانب محسن إبراهيم.
ناشط وقيادي نقابي منذ اواخر الستينيات في قطاع الطباعة والإعلام ووصل الى عضوية المجلس التنفيذي للإتحاد العمال العام وقاد ورفاقه في العام 1987 أكبر تظاهرة نقابية تجمعت بدعوة من المؤتمر النقابي العام، من المنطقتين الغربية والشرقية خلال الحرب، في المتحف، رفضا للحرب اللبنانية.
تولى في العام 1993 منصب الأمين العام للاتحاد العمالي العام ثم حلّ نائبا للرئيس بعدها.
إعتقل في أيار من العام 1997 لمناهضته السلطة الحاكمة. وفي عهده مع رئيس الاتحاد العام الياس أبو رزق تم وضع حجر الأساس للمقر الحالي للاتحاد على طريق النهر.
كما شغل عضوية مجلس إدارة الضمان الإجتماعي والمجلس الإقتصادي الإجتماعي.
كتب في صحف ومواقع هامة عديدة مثل النهار والمدن الإلكتروني وغيرهما.
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