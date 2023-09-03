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النيجر: مهلة إنهاء الوجود الفرنسي تنتهي اليوم
إقليمي/دولي
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الأحد 03 أيلول 2023
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تنتهي اليوم الأحد المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم في النيجر للقوات الفرنسية لمغادرة البلاد، وفق وكالة “سكاي نيوز” عربية.

وتسود حالة من الترقب مع قرب انتهاء المهلة النهائية اليوم، والتي حددها المجلس العسكري الحاكم من أجل إنهاء باريس وجودها الدبلوماسي والعسكري في البلاد.

وكان أعضاء من المجلس العسكري قد شاركوا أمس في مظاهرات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من النيجر.

ويأتي ذلك، وسط استمرار المظاهرات الشعبية أمام القاعدة العسكرية الفرنسية للمطالبة بمغادرة القوات الفرنسية.

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