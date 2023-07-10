الهبر: لا تمديد رسمي لسلامة انما تكليف للاستمرار بإدارة “المركزي”

اعتبر مدير عام شركة “ستاتيستكس ليبانون” وناشر موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر ان “المعضلة تكمن في كيفية إقرار التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكداً انه “من الواضح ان هناك طرفين في النزاع هما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي يريد من وزير المالية يوسف الخليل إتخاذ قرار التمديد، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يريد أن يحصل التمديد داخل الحكومة”.
وشدد الهبر على انه “ليس هناك من تمديد رسمي لسلامة انما تكليف للاستمرار بإدارة مهامه ونوابه ايضا واليوم الحل يجري للتوصل الى مخرج معيّن”.
وعن ردة فعل القوى المسيحية، قال: “الدولة العميقة تقع بين بري وميقاتي، وهم اصحاب القرار، ومن الممكن ان يكون الاعتراض صاخب لكن سلامة سيستمر بمهامه”.
لدى سؤاله عن الإستحقاق الرئاسي، أكد الهبر انه “بعيد المدى ولا موعد في الظروف الحالية، والتغيرات الاقليمية لا توحي برئيس طالما لبنان لا يزعج محيطه”.
ولفت الهبر الى انه “ليس هناك لبننة للاستحقاق ووصلنا الى حائط مسدود في الداخل لا يُحل الا بإتفاق اقليمي يشمل لبنان”.
وعن سعر صرف الدولار، قال الهبر: “لا يمكن استمرار العمل بمنصة “صيرفة” الى ما لا نهاية، وسيأتي اليوم الذي يعود فيه الدولار للارتفاع”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا