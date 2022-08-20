الهبر للـOTV: ملف الترسيم سيحسم قبل انتهاء عهد الرئيس عون

كشف مدير عام Statistics Lebanon ربيع الهبر، في برنامج حوار اليوم عبر الـOTV، ان “ملف الترسيم بخواتيمه و من هنا حتى اسبوعين هوكشتاين قد ياتي بالجواب الاسرائيلي والاتجاه ان الملف سيحسم قبل انتهاء عهد الرئيس عون”. واضاف: “فريق من توتال سيأتي بتشرين الاول الى لبنان وهذا يعني تمهيدا للارضية لبدء العمل”.
وختم الهبر: “نحن امام قفزة جديدة للدولار ولا سقف له واذا ذهبنا باتجاه رفع الدولار الجمركي بالسعر الذي يحكى عنه فسنشهد مزيدا من الانهيارات بسعر صرف الليرة”.
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