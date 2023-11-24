الهدوء الحذر عم القرى الحدودية في القطاع الشرقي وسط عودة خجولة للاهالي لتفقد منازلهم

عم الهدوء الحذر القرى والبلدات الحدودية في القطاع الشرقي اليوم منذ الصباح، بإستثناء الاستهداف المعادي الذي شهده سهل مرجعيون بقذائف مدفعية عند الساعة السادسة والنصف صباحا. ولا تزال الحركة المرورية وعودة الأهالي إلى قراهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم خجولة نوعا ما.
ومن اكثر البلدات التي لم يوفرها العدو الاسرائيلي بقذائفه وصواريخه الهمجية هي بلدة كفركلا، وعديسة، وحولا وميس الجبل. ففي هذه البلدات لم تقصف أطرافها وطرقاتها وخراجها فحسب، بل استهدفت فيها المنازل أيضا استهدافات مباشرة، وإرتقى في بعضها شهداء مدنيين ووقع جرحى، وتسبب القصف بخسائر بالممتلكات والأراضي الزراعية جراء الحرائق التي سببتها القنابل المضيئة والفوسفورية.
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