موقع البرامج
نشرات الأخبار
الهلال الأحمر الفلس_طيني: إجلاء 190 شخصا عن مشفى الشفاء
إقليمي/دولي
|
الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Post Views: 272

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 190 جريحا ومريضا ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية من مشفى الشفاء في غزة إلى مشافي جنوب قطاع غزة، بحسب”روسيا اليوم”.
وأشار عبر صفحته على منصة “إكس” إلى أن “العديد من الجرحى ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية لا يزالون عالقين في مشفى الشفاء”.
وذكر أنه “تم نقل الجرحى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، ومرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، باستخدام 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وحافلتين تابعتين للأمم المتحدة ومركبات أخرى”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com