موقع البرامج
نشرات الأخبار
الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة
إقليمي/دولي
|
الأحد 17 أيلول 2023
Post Views: 465

نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي اليوم الأحد أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت نقلا عن الجمعية.

وقال المتحدث توفيق شكري لوكالة فرانس برس “نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الاحصاءات ونحن لم نصرح بهذه الأرقام”، معتبرا أنها “تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين”. 
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد الى الهلال الأحمر الليبي.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com