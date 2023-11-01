الهيئات الاقتصادية تجتمع غدا مع رؤساء النقابات والجمعيات “من أجل الصمود”

أعلنت “الهيئات الاقتصادية”، في بيان انه “نظرا لتراجع النشاط الإقتصادي الكبير الذي تم تسجيله على وقع ارتفاع وتيرة الأحداث في جنوب لبنان وحرب غزة، وعلى وقع الخوف من إمتداد أمد الحرب، تعقد الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعا موسعا مع رؤساءالنقابات والجمعيات الإقتصادية تحت عنوان:”ملتقى القطاع الخاص.. من أجل الصمود ومنع السقوط”، وذلك للبحث في متطلبات تقوية صمود المؤسسات ومنع سقوطها والإتفاق على الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، لنقلها الى المسؤولين المعنيين ووضعها في تصرف القطاع الخاص اللبناني، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم غد الخميس في 2 تشرين الثاني في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا