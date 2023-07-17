الواقع الأمني في بيروت على طاولة مولوي.. ماذا بشأن الجميزة ومار مخايل؟

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ممثلًا بالأب نكتاريوس خيرالله، ورئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، ومطران بيروت للأرمن الكاثوليك المطران جورج أسادوريان ومطران الأرمن الأرثوذكس المطران شاهي بانوسيان والنائب البطريركي للسريان الكاثوليك في بيروت المطران شارل مراد، بالإضافة الى نوّاب بيروت: غسان حاصباني، نديم الجميّل، نقولا صحناوي، جهاد بقرادوني وهاغوب ترزيان، في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني وممثلين عن الأجهزة الامنية.
وجرى البحث في شؤون تتعلق بالواقع الأمني في بيروت في شكل عام وخصوصا في منطقتي الجميزة ومار مخايل وما تتسببه الحانات والمطاعم المخالفة من زحمة واقلاق للراحة كما استخدام الأرصفة وآثار توسعتها، وتم الاتفاق على تكثيف الدوريات للقوى الامنية واتخاذ المزيد من التدابير والاجراءات اللازمة.
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