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الوزيرة السابقة غادة شريم تهاجم المنظومة: افشلوا حكومة دياب ويعملون لتفشيل اي حكومة
رح نبقى سوا
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الجمعة 20 أيار 2022
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الوزيرة السابقة غادة شريم تهاجم المنظومة: افشلوا حكومة دياب ويعملون لتفشيل اي حكومة

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