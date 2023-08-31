الوزير يعقوب الصرّاف ينشر الوثيقة الأولى بخصوص إنفجار مرفأ بيروت

كتب الوزير السابق يعقوب الصراف عبر منصة ” إكس: الوثيقة الاولى : تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام ٢٠١٤ بان الباخرة تحمل 2750من المواد الخطرة والسامةAMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرّك وزارة العدل حينها؟
المسند واضح وأتحدى من يقول أنه مزوّر.
كتب الوزير السابق يعقوب الصراف عبر منصة ” إكس: الوثيقة الاولى : تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام ٢٠١٤ بان الباخرة تحمل 2750من المواد الخطرة والسامةAMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرّك وزارة العدل حينها؟
المسند واضح وأتحدى من يقول أنه مزوّر.
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