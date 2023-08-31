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الوزير يعقوب الصرّاف ينشر الوثيقة الأولى بخصوص إنفجار مرفأ بيروت
محلي
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الخميس 31 آب 2023
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كتب الوزير السابق يعقوب الصراف عبر منصة ” إكس: الوثيقة الاولى : تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام ٢٠١٤ بان الباخرة تحمل 2750من المواد الخطرة والسامةAMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرّك وزارة العدل حينها؟
المسند واضح وأتحدى من يقول أنه مزوّر.

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