الوسط الفني السوري يُفجع بوفاة أحد مؤسسي الدراما السورية بعد يومين على رحيل انطوانيت نجيب

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الجمعة، عن رحيل الفنان القدير بسام لطفي عن عمر ناهز ٨٢ عامًا.
ونعت نقابة الفنانين الفنان الراحل، الذي يعد أحد مؤسسي الدراما السورية، وهو من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية ١٩٤٠، ويعد من أبرز الممثلين العرب وأحد رواد الدراما السورية ومن مؤسسيها.
وانطلقت مسيرة بسام لطفي الفنية على مسارح دمشق في العام ١٩٥٧، كما قدّم العديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما في مسيرة باشرها من خلال تمثيلية “الغريب”، عام ١٩٦٠، كما شارك في العديد من الأعمال المهمة في تاريخ الدراما السورية، مثل: بطل من هذا الزمان، إخوة التراب، يوميات مدير عام، ونهاية رجل شجاع.
وجاءت الوفاة بعد يومين فقط من خسارة الوسط الفني السوري للفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز الـ ٩٢ عامًا التي رحلت في ١٧ آب الجاري.
المصدر: بصراحة
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