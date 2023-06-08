الوضع الصحي للبابا فرنسيس مستقر بعد نجاح العملية الجراحية

خصصت الصحافة الإيطالية مساحة واسعة للوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس في الوقت الذي تقرع فيه أجراس الكنائس وتقام الصلوات لشفائه العاجل بعدما أجريت له بنجاح عملية جراحية في البطن. وقد أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في وقت متأخر مساء امس خضوع البابا فرنسيس لتدخل جراحي في البطن تم بنجاح وتجاوَب الأب الأقدس بشكل جيد.
و تحدث مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني للصحافيين عن الوضع الصحي للبابا فرنسيس، فأكد خضوع الأب الأقدس إلى تدخل جراحي في مستشفى جيميلي في روما. هذا وعرف بالحالة الصحية للبابا الدكتور البروفيسور سيرجو ألفييري الذي أجرى العملية الجراحية يعاونه فريق من الأطباء، والذي ذكر أنه قد أُجريت عملية جراحية مخطَّط لها بسبب فتق ناتج عن تدخلات جراحية في بطن الأب الأقدس تعود إلى أعوام مضت.
وشرح أن “آثار تلك العمليات الجراحية السابقة تُسبب للبابا فرنسيس منذ أشهر ظاهرة انسدادات جزئية مؤلمة في الأمعاء. وقد تم خلال العملية الجراحية إزالة كاملة للأجزاء المتأثرة من الأمعاء الدقيقة لتتم بعد ذلك معالجة مشكلة الفتق وإصلاح جدار البطن بدعائم اصطناعية”. وأكد أن “العملية الجراحية أُجريت للبابا فرنسيس تحت تخدير عام ولم تتخللها أي تعقيدات، وقد تجاوب قداسة البابا بشكل جيد”.
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