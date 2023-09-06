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اليازا: تنفيذ أشغال سلامة مرورية في بكفيا
متفرقات
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الأربعاء 06 أيلول 2023
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أشارت “اليازا” في بيان الى ان “بمبادرة من مؤسسة أمان لسلامة السير والطرق بالتنسيق مع منظمة اليازا للسلامة المرورية، تم بالامس تنفيذ عدد من أشغال سلامة مرورية على طريق عام بكفيا- عين علق، وذلك بالتعاون مع بلدية ساقية المسك – بحرصاف. 

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