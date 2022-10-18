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الياس الطويله: ميشال معوض احترق ولبنان سيحصل على ٦٠ مليار دولار عند وصولي لسدة رئاسة الجمهورية
نبض بيروت
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الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022
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نبض بيروت مع الياس الطويلة – مرشح لرئاسة الجمهورية

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