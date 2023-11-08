اليسا: الولد منّو سند! وبيسألوني لي ما أنجبت..

أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها الأخير في برنامج
“HiaHub” ضمن فعاليات موسم الرياض، وحديثها عن سبب عدم إنجابها حتى الآن.
إليسا تحدث بلبلة بحديثها عن سبب عدم إنجابها.. وهذا ما قالته
وقالت إليسا معتبرة أن الطفل ليس سنداً حقيقياً لأهله: “أنا بكره هالكلمة لأن دايماً كنت إسمعها، وبرفض إسمعها، إنو لازم تجيبوا ولد ليكون سند إلكن بآخرتكن ليش مين شفتي ولد قاعد مع أهله لما كبروا؟ كم شفتي أهل ماتوا بمأوى العجزة لأن ولادن تركوهن ، وسافروا، هيدا منو حكي منطقي وهيدا موروث
إجتماعي، الولد منو سند”.
المصدر: الفن
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