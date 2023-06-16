اليكم الجدول التفصيلي لأعمال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 19 حزيران 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها إقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب الياس بو صعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد وبلال عبد الله. واقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب الياس بو صعب، علي حسن خليل، سجيع عطية، جهاد الصمد وبلال عبد الله.
إشارة إلى أنه في ظل مقاطعة كتل وازنة ككتلة “القوات اللبنانية” للجلسة، فإن الرهان يبقى على مشاركة “التيار الوطني الحر” لتأمين النصاب والميثاقية للجلسة، وهو قرار يدرسه “التيار” وسيعلن عنه في الساعات المقبلة.
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