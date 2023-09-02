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اليكم سعر صرف الدولار فترة بعد الظهر..!
محلي
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السبت 02 أيلول 2023
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم السبت ما بين 89250 و89550 للدولار الأميركي الواحد

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