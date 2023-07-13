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اليكم ما سجله الدولار عصر اليوم…!
محلي
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الخميس 13 تموز 2023
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الخميس ما بين 91200 و91500 للدولار الاميركي الواحد

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