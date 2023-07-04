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اليكم ما سجله سعر دولار السوق السوداء عصرا…!
محلي
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الثلاثاء 04 تموز 2023
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الثلاثاء ما بين 91000 و91400 للدولار الأميركي الواحد 

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