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اليكم ما سجله سعر صرف الدولار عصرا…
محلي
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الخميس 01 حزيران 2023
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الخميس ما بين 93700 و94000 للدولار الأميركي الواحد

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