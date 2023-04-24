“اليونيفيل” دشنت مشروع الطاقة البديلة في الجامعة اللبنانية – بنت جبيل

رعى قائد القطاع الغربي في “اليونيفيل” العميد روبرتو فيرغوري، احتفال تدشين منظومة الطاقة البديلة لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية في بنت جبيل، التي تبرعت بها الكتيبة الإيطالية وستستخدم لتزويد الكهرباء في حرم الجامعة.
حضر الاحتفال قائمقام بنت جبيل شربل العلم، رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور ومنسق كلية العلوم القسم الخامس الدكتورة ريمان عون، أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار فيرغوري إلى أن “اليونيفيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني من أجل استقرار جنوب لبنان، من خلال زرع الاحترام الواعي للثقافات والتقاليد والعادات المحلية، وبهدف بناء جسور علاقات إنسانية وطيدة تقوم على الحوار والتعاون والثقة المتبادلة”، مؤكدا ان “العلاقات والدعم من المجتمعات المحلية على رأس أولوياتنا”.
وأشار الى ان “المستقبل الأفضل يمر بتدريب الأجيال الجديدة، لأن أفضل استثمار هو في رأس المال البشري”، مضيفا “ان دعم هذه الكلية في الجامعة اللبنانية حاجة ملحة لدعم الطلاب حتى لا يكونوا بعيدين عن منازلهم وأسرهم، في مثل هذه اللحظة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وختم: “تؤكد هذه المبادرة على التزام واهتمام اليونيفيل والكتيبة الإيطالية بتلبية احتياجات المجتمعات والمؤسسات المحلية والتعليمية في جنوب الليطاني”.
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