“اليونيفيل” طالبت الإسراع في التحقيق ومحاسبة قاتلي الجندي الإيرلندي.. وفريق من المتخصصين الإيرلنديين لمتابعة التحقيقات.. وخطيبة الجندي الشهيد “كان متعلقًا كثيرًا بعمله في الجيش ومات كوالده في مهمة أثناء الخدمة
طلبت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” اليوم الجمعة، إلى السلطات اللبنانية، الإسراع في إتمام التحقيقات، ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار ليل الأربعاء، التي أسفرت عن مقتل عنصر إيرلندي (23 سنة) في عداد قواتها، وأصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء “حادثة” تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة كانوا يستقلونها، أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات “اليونيفيل”، في جنوب لبنان وفق ما أعلنه المتحدث باسمها.
ومن المتوقع، أن يصل إلى بيروت السبت، فريقٌ إيرلندي متخصص من ثمانية خبراء، بينهم ثلاثة محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادثة، وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قاله متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرلندية، في وقت، يُحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الإيرلنديين يقبع في العناية الفائقة في أحد مستشفيات مدينة صيدا.
وينضم الجندي الإيرلندي شون رووني (24 سنة)، الى 47 عسكريا قضوا على مذبح السلام في جنوب لبنان، ليكون الرقم 48 من بين العسكريين الإيرلنديين الذين سقطوا في خدمة السلام في جنوب لبنان، حيث يقام نصب تذكاري من رخام أسود، لشهداء الكتائب الإيرلندية التي خدمت في جنوب لبنان ضمن قوات حفظ السلام (“اليونيفيل” منذ عام 1978 في اعلى نقطة في بلدة تبنين، على تلة الحصن قبالة قلعة تبنين الأثرية، بحانب كنيسة البلدة، سيضاف إسم الجندي الشهيد شون رووني عليه، إلى جانب رفاق السلاح الشهداء الـ47 من الضباط والجنود الإيرلنديين، الذين رووا ارض الجنوب بدمائهم، وتاريخ سقوطهم.
ووفق الباحث في تاريخ جبل عامل موسى ياسين، فإن السيدة مريم العذراء مكثت في هذه البقعة فترة من الزمن، وقد أصبح النصب مزاراً لكبار المسؤولين الايرلنديين ،الذين كانوا يأتون خصيصا من ايرلندا ليزوروه بعد تفقد جنود كتيبتهم وعلى راسهم رئيس الدولة، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، وقائد الجيش ورئيس الاركان واهالي الشهداء.
هؤلاء الشهداء سقطوا جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان منذ سبعينات القرن الماضي وعددهم 47 بين ضابط ورتيب وجندي. فالكتيبة الايرلندية شاركت في نطاق قوات حفظ السلام الدولية منذ 1978، وغادرت عام 2002 وعادت في 2011، وهي ما زالت متمركزة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل.
خطيبة الجندي الإيرلندي “كان متعلقًا كثيرًا بعمله في الجيش ووالده خدم ومات في مهمة بالجيش أيضاً”
إلى ذلك، تحدثت خطيبة الجندي الإيرلندي شون روني ابن الـ24 عامًا الذي قضى أمس في العاقبية، جنوب لبنان، بعد إطلاق النار على آلية تابعة لقوات حفظ السلام إلى “ايريش تايمز” عن خطيبها الذي كان من المفترض أن يتزوجا في آب من العام القادم ووصفته بـ “الشخص الرائع غير الأناني الذي مات وهو يقوم بعمل يحبه”.
وقالت هولي ماكونيلوغ ابنة الـ22 إن شون شخص رائع علمها الكثير عن نفسها وكان متعلقًا كثيرًا بعمله في الجيش الإيرلندي الذي الذي انضم اليه منذ 4 سنوات. وذكرت أن والده خدم ومات في مهمة بالجيش أيضاً، وأخواله أيضا يخدمون في المؤسسة العسكرية.
وأضافت: “حين أتته فرصة الذهاب الى لبنان ضمن مهمة جنود حفظ السلام، كانت مناسبة للإدّخار من أجل زواجنا، وكذلك لمساعدة الناس في ذلك البلد”.
وقد خدم شون في مهمة بلبنان لمدة ستة أشهر في العام 2021.
وذكرت أنها تحدثت الى خطيبها في ليلة الحادثة نفسها وكانا يخططان لإجراء محادثة عبر “فايستايم”، لكنه قال لها أن عليه الذهاب ليقل صديقاً الى المطار، “كان خدوماً في طبعه، وهذا آخر ما سمعته منه”.
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