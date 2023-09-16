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امن الدولة في النبطية جالت في المكتبات… إنذارات لمخالفي التسعيرة القانونية
محلي
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السبت 16 أيلول 2023
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 اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في النبطية في بيان  انه”مع انطلاق العام الدراسيّ في لبنان، علت صرخة أهالي الطلّاب بسبب ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسيّة إلى مستوىً مستفزّ، وهذا ما دفع بالمديريّة العامّة لأمن الدّولة في النبطيّة، إلى التحرّك برفقة موظّفين من وزارة الاقتصاد، وجالت دوريّاتها في المكتبات في النبطيّة، وتمّ توجيه إنذارات للمكتبات التي تخطّت تسعيراتها الحدود القانونيّة، وطلبت إليها التزام التسعيرة الرسميّة للكتب والقرطاسيّة المدرسيّة والحقائب عل مختلف أنواعها”.

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