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امين حطيط: هذا السبب الحقيقي لسحب العدو بيان تعليق العملية البرية… والواقع سيفرض السيناريو التالي!
حوار اليوم
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الخميس 09 تشرين الثاني 2023
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حوار اليوم مع الخبير العسكري واستراتيجي العميد أمين حطيط

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