انتخاب جورج تادي مستشارا للجمعية الأوروبية الأسيوية لجراحي القلب

انتخبت الجمعية الأوروبية الآسيوية لجراحي القلب الدكتور جورج تادي مستشارا للجمعية في مؤتمرها الأخير الذي انعقد في بلغراد صربيا.
درس تادي الطب العام في جامعة بروكسل – بلجيكا، ثم تخصص في جراحة القلب في جامعات باريس وعمل في فريق البروفسور الشهير كريستيان كابرول الذي زرع أول قلب في اوروبا في العام ١٩٦٨. وكان تادي من أوائل من أنجزوا عمليات زرع قلب في بيروت. وبعد عودته إلى لبنان ترأس اقساما عدة لجراحة القلب في عدد من مستشفيات بيروت.
ساهم مع مجموعة من زملائه في نشر ثقافة وهب الأعضاء وأنشأوا الجمعية الوطنية لوهب الأعضاء والكلى وهو أمين سر الجمعية والتي أصبحت لاحقا الجمعية الوطنية لوهب الأعضاء.
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