موقع البرامج
نشرات الأخبار
انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهرين المقبلين؟ (البناء)
محلي
|
الثلاثاء 09 أيار 2023
Post Views: 210

ارتفع منسوب الإيجابية بقرب إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد أن توقع أكثر من مصدر سياسيّ لـ”البناء” انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهرين المقبلين بعد القمة العربية استناداً الى المعطيات الآتية من الإقليم لا سيما التقارب السعودي – الإيراني والسعودي – السوري. وأشارت أوساط ديبلوماسية لـ”البناء” الى أن موسكو وبكين تدعمان انتخاب رئيس للجمهورية وتعملان مع طهران والرياض على توفير الظروف الملائمة لهذه التسوية والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وفي المنطقة برمتها.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com