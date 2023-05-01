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انتشار أمني على الحدود بعد خرق جرافة إسرائيلية الخط الأزرق
محلي
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الإثنين 01 أيار 2023
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أكّد مراسل المنار علي شعيب وجود انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية مقابل ورشة اشغالٍ هندسية معادية اقدمت خلالها إحدى الجرافات على خرق الخط الأزرق عبر حاضورها في إحدى النقاط أثناء عملية تجريف وتنظيف قرب السياج بين بلدتي عيترون وبليدا.

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