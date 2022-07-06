انتشار جديد لكوفيد وفرض الإغلاق على ملايين السكان في الصين

فرض حجر صحي على ملايين السكان في الصين اليوم بسبب عودة انتشار وباء كوفيد الذي أثار مخاوف خصوصا في شنغهاي من عودة القيود بعد شهر من إنهاء عزل طويل ومرهق.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الصحة الصينية قولها عن نحو 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد اليوم.
والمنطقة الرئيسية المتضررة هي مقاطعة آنهوي (شرق) حيث يخضع 1,7 مليون شخص في مقاطعتين ريفيتين حاليا للحجر.
لكن منذ الأحد، تسجل إصابات في شنغهاي حيث فرض إجراء فحوص لكشف الإصابات في معظم المناطق بينما أغلقت كل قاعات الكاريوكي في المدينة الأربعاء. وقالت السلطات إنه تتم تتبع بعض الإصابات إلى أماكن الترفيه هذه.
ويخشى بعض سكان شنغهاي العودة إلى القيود بعد خمسة أسابيع من رفع الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين في أكبر مدينة في الصين.
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