انخفاض أسعار البنزين والمازوت… ماذا عن الغاز؟

انخفضت الثلاثاء، اسعار البنزين بنوعيه والمازوت وارتفع الغاز، واصبحت الاسعار على الشكل التالي:
– بنزين 95 اوكتان: 1621.000 ل ل (-11000)
– بنزين 98 اوكتان: 1663.000 ل ل (-11000)
– مازوت: 1383.000 ل ل (-11000)
– غاز: 847.000 ل ل (+1000)
انخفضت الثلاثاء، اسعار البنزين بنوعيه والمازوت وارتفع الغاز، واصبحت الاسعار على الشكل التالي:
– بنزين 95 اوكتان: 1621.000 ل ل (-11000)
– بنزين 98 اوكتان: 1663.000 ل ل (-11000)
– مازوت: 1383.000 ل ل (-11000)
– غاز: 847.000 ل ل (+1000)
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