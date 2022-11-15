موقع البرامج
نشرات الأخبار
انخفاض أسعار النفط بعد تقرير لـ”أوبك”
إقليمي/دولي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
Post Views: 284

انخفضت أسعار النفط، اليوم ، لليوم الثاني على التوالي في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على الخام بعد أن خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها للطلب في 2022 و2023، كما افادت “روسيا اليوم”.

وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.76% إلى 85.22 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.45% إلى 92.72 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وخفضت منظمة  “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وبنفس الكمية خلال عام 2023، ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

وعزت المنظمة السبب في تخفيض التوقعات إلى سياسة “صفر كوفيد” التي تتبعها الصين، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض الأنشطة الاقتصادية.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
غادة عون: بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى…...
محلي
|
الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022
هذا ما سجله دولار صيرفة
محلي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
بشرى للمتقاعدين…
محلي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
جميل السيد من مجلس النواب : كيف يمكن...
محلي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
باسيل: ما يحصل مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا...
تكتل لبنان القوي
|
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com