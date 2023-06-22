انخفاض أسعار النفط قبل بيانات أميركية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد ارتفاعها أمس، وتنتظر الأسواق صدور بيانات رسمية حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة، كما افادت “روسيا اليوم” .
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.51% إلى 72.18 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.48% إلى 76.75 دولارا للبرميل.
وأمس أنهت العقود التعاملات على ارتفاع، حيث صعدت عقود “برنت” بنسبة 1.6% إلى 77.12 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.9% إلى 72.53 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن تصدر بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة الرسمية اليوم بعد تقديرات أشارت إلى تراجعها بأكثر من مليون برميل في الأسبوع الماضي.
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