انخفاض أسعار النفط قبل صدور بيانات أميركية

انخفضت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني ما سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 12:04 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.02% إلى 80.70 دولارا للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.36% إلى 84.16 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وجاء التراجع قبيل صدور بيانات حول مخزونات الخام الأميركية، حيث من المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي اليوم تقريراته حول هذه المخزونات في الولايات المتحدة.
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