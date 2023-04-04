انخفاض اضافي في أسعار المحروقات

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 25000 ليرة و98 اوكتان 26000 ليرة والمازوت 43000 ليرة والغاز 32000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الاتي:
البنزين 95 اوكتان: 1802000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 1845000 ليرة
المازوت: 1591000 ليرة
الغاز: 1134000 ليرة
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 25000 ليرة و98 اوكتان 26000 ليرة والمازوت 43000 ليرة والغاز 32000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الاتي:
البنزين 95 اوكتان: 1802000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 1845000 ليرة
المازوت: 1591000 ليرة
الغاز: 1134000 ليرة
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