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انخفاض اضافي في أسعار المحروقات
محلي
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الثلاثاء 04 نيسان 2023
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 انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 25000 ليرة و98 اوكتان 26000 ليرة والمازوت 43000 ليرة والغاز 32000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الاتي:
البنزين 95 اوكتان: 1802000 ليرة 
البنزين 98 أوكتان: 1845000 ليرة 
المازوت: 1591000 ليرة 
الغاز: 1134000 ليرة  

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