انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات

صدر صباح اليوم الجمعة، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وشهدت الأسعار إنخفاضاً.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 552000 (-16000)
بنزين 98 اوكتان: 564000 (-16000)
المازوت: 637000 (-21000)
قارورة الغاز:312000 (-8000)
صدر صباح اليوم الجمعة، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وشهدت الأسعار إنخفاضاً.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 552000 (-16000)
بنزين 98 اوكتان: 564000 (-16000)
المازوت: 637000 (-21000)
قارورة الغاز:312000 (-8000)
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