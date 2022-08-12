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انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات
محلي
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الجمعة 12 آب 2022
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صدر صباح اليوم الجمعة، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وشهدت الأسعار إنخفاضاً.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 552000 (-16000)

بنزين 98 اوكتان: 564000 (-16000)

المازوت: 637000 (-21000)

قارورة الغاز:312000 (-8000)




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