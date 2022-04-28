انسحاب المرشح رفعت المصري عن دائرة بعلبك – الهرمل من لائحة “بناء الدولة “

أعلن المرشح رفعت نايف المصري خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في بلدة الطيبة البقاعية، الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية في دائرة بعلبك الهرمل على لائحة “بناء الدولة”.
وقال المصري: “عن الإمام علي عليه السلام انه قال أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. وبناء على طلب العائلة الكريمة ونزولا عند رغبتها وقناعاتي بالخروج من هذا التنافس الانتخابي الذي لن يؤدي إلى الغرض الإصلاحي في بلد تتحكم فيه المحاصصات الطائفية والمذهبية، ونحن أبناء عائلة مقاومة أبا عن جد لها إرثها السياسي وتاريخها العريق، والتي تفخر بالسلاح، السلاح الموجه ضد العدوين الصهيوني والتكفيري”.
وختم المصري: “طالما أن العدو الإسرائيلي مستمر بعدوانه وغطرسته على لبنان، نحن ملتحمون مع المقاومة اللبنانية ومعنا الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، وبما أنه لا جدوى من هذه الانتخابات والمشاركة فيها، لذا أعلن إنسحابي من الترشح للانتخابات النيابية على لائحة بناء الدولة والتي كنت عضوا فيها، متمنيا لها كل التوفيق”.
والجدير ذكره أن رفعت المصري هو المرشح الشيعي الثالث الذي يعلن تخليه عن لائحة “بناء الدولة” التي يترأسها الشيخ عباس الجوهري بالتحالف مع حزب” القوات اللبنانية”، بعد انسحاب المرشحين رامز ناصر قمهز وهيمن عباس مشيك.
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