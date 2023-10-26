انطلاق بطولة كرة السلة بفوز الحكمة على الانطوني في غزير

انطلقت بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال لموسم 2023 – 2024، بفوز الحكمة بيروت على ضيفه الانطوني بعبدا العائد الى مصاف نوادي الدرجة الاولى 84 – 60، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير، امام جمهور حكماوي ملأ المدرجين الرئيسي الغربي والجنوبي والمنصة الرسمية.
وتشارك في البطولة عشرة فرق (لا هبوط بعد انسحاب فريقي دينامو وليدرز)، وتقام مبارياتها من مرحلتي ذهاب واياب، ثم خروج المغلوب في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي (افضلية ثلاث مباريات من خمس ممكنة)، وصولا الى الدور النهائي (افضلية اربع مباريات من سبع ممكنة).
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